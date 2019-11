Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand auf der Müllumschlagstation in Dötlingen/Neerstedt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, dem 11.11.2019, 18:55 Uhr, geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein aus Sperrmüll bestehender Abfallberg auf der Umschlagstation an der Kirchhatter Straße in Brand. Durch die Ortsfeuerwehren Dötlingen, Neerstedt, Brettorf, Kirchhatten, und Wildeshausen mit ca. 90 Personen wurde der Brand abgelöscht. Ermittlungen hinsichtlich eines möglich entstandenen Sachschadens sowie Ermittlingen zur Brandursache dauern an.

