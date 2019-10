Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl von Auto - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Donnerstag (17.10.2019) einen 15-jährigen Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht auf Dienstag (15.10.2019) ein Auto aus einer Tiefgarage an der Charlottenstraße gestohlen zu haben (siehe Pressemitteilung vom 16.10.2019). Die Beamten stellten den Peugeot gegen 01.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße fest und wollten den Fahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrollieren. Der Fahrer flüchtete und stellte das Fahrzeug in der Alexanderstraße ab. Er und seine beiden Mitfahrer stiegen aus und flüchten im Anschluss in verschiedene Richtungen zu Fuß. Die Beamten nahmen den 15-jährigen mutmaßlichen Fahrer nach kurzer Verfolgung auf einem Friedhof an der Cottastraße fest. Sie übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

