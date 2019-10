Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl beim Geldwechsel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Dienstagnachmittag (15.10.2019) in einem Geschäft an der Lautenschlagerstraße die Beschäftigte beim Geldwechseln abgelenkt und so 50 Euro erbeutet. Die Täterin betrat das Geschäft gegen 15.00 Uhr. Sie bezahlte ein Handtuch im Wert von fünf Euro mit einem 100-Euro-Schein. Das Restgeld wollte sie anschließend in eine andere Stückelung gewechselt haben. Während die 28-jährige Beschäftigte diesem Wunsch nachkam, stellte die Täterin permanent Fragen zu anderen Produkten, verzichtete schließlich auf den Kauf des Handtuchs und erhielt so ihren Geldschein wieder zurück. Erst nachdem die Frau den Laden verlassen hatte, bemerkte die Beschäftigte, dass diese auch 50 Euro des Restgeldes eingesteckt hatte. Die Täterin war etwa 50 bis 55 Jahre alt und zirka 160 Zentimeter groß. Sie hatte schwarze Haare, die zu einem Dutt gebunden waren und auffallend kleine, schmale Augen, die Beschäftige beschrieb ihr Erscheinungsbild als osteuropäisch. Bekleidet war die Frau mit dunklen Leggins, beigen offenen Plateauschuhen, die Socken waren auffallend rot an den Zehen und an der Ferse. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

