Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein schwarzer Hyundai ist am Montag, 11. November 2019, in der Claußenstraße in Brake beschädigt worden. Der Fahrzeughalter parkte seinen Pkw gegen 12:10 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand und begab sich ins Krankenhaus. Als er gegen 12:35 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der linken Seite fest. Die aufnehmenden Beamten der Polizei schätzten den entstandenen Schaden auf 3.000 Euro.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, der vermutlich beim Vorbei- oder Einfahren auf den Parkplatz des Krankenhauses mit dem geparkten Pkw zusammengestoßen ist, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (1342665).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell