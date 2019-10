Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Rentnerin verjagt Einbrecher - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montagvormittag (14. Oktober 2019) ist ein Mann in ein Haus auf der Oberbruchstraße eingebrochen. Die Eigentümerin stellte sich dem Einbrecher in den Weg und verjagte ihn.

Gegen 12:30 Uhr klingelte es an der Haustür der 82-Jährigen. Es folgten mehrere Tritte gegen die Tür und ein lauter Knall. Für die Bewohnerin öffnete sich überraschend die Tür und ein Mann mit einem Brecheisen in der Hand stand vor ihr. Sie forderte ihn lautstark auf, das Haus zu verlassen, woraufhin der Einbrecher nickte und das Haus verließ. Die Frau informierte daraufhin die Polizei.

Der Einbrecher ist ca. 1,65 m groß, hat kurze schwarze Haare, eine gesetzte Figur und ein "südeuropäisches Aussehen". Zudem trug er eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Hinweise bitte an 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (783)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell