Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Lemwerder +++ Radfahrer beschädigt geparkten Kleintransporter +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein grauer Opel Kleinbus wurde am Sonntag, 10. November 2019, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr in Lemwerder beschädigt. Der Kleinbus war in der 'Kleine Straße' abgestellt und wurde von einem Radfahrer beschädigt, der in Richtung Ritzenbütteler Straße unterwegs war.

Am Kleinbus entstanden unter anderem Schäden an der hinteren, linken Beleuchtungseinrichtung, die auf ca. 500 Euro beziffert wurden. Der dunkel gekleidete Radfahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit einem schwarzen Mountainbike vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-115 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (1337561).

