Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzen in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 10.11.19, 12.35 Uhr, befuhr ein 31jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeshausen mit seinem Volvo eine Gemeindestraße in der Wildeshauser Landgemeinde Bühren. Als er die Kreisstraße 246 überqueren wollte, übersah er einen in Richtung Wildeshausen fahrenden 43jährigen Mercedes-Fahrer aus der Gemeinde Visbek. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer, sowie eine 28jährige Mitfahrerin im Pkw des Wildeshausers leicht verletzt, die Mitfahrerin wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Verkehrsbeschilderung wurde auf etwa 19.000 Euro geschätzt.

