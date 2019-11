Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Kindergarten in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 08.11.2019, 19:00 Uhr, und Montag, 11.11.2019, 07:15 Uhr, in einen Kindergarten in der Pommernstraße ein. Die Täter durchsuchten diverse Räume und entwendeten unter anderem Bargeld sowie Elektronikgeräte. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern aktuell noch an. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen (1339335).

