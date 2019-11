Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Wohnung einer Seniorin in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, dem 08.11.2019, wurde eine 89jährige Seniorin eines Diebstahls. Gegen 12.00 Uhr klingelte es an der Haustür der 89-Jährigen in der Oldenburger Straße, zeitgleich klopfte es an dem Wohnzimmerfenster. Als die Seniorin sich durch den Türspalt mit der einen Person unterhielt, verschaffte sich die zweite Person Zutritt in das Haus. Aus einem Schrank entwendete diese Person Schmuck und verließ das Haus wieder. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen zur Vorfallszeit gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

