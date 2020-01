Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hubschrauber im Einsatz- Mutmaßlicher Täter springt in die Lahn und wird später festgenommen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hubschrauber im Einsatz- Mutmaßlicher Täter springt in die Lahn und wird später festgenommen

Biedenkopf-Wallau: Der Hinweis eines Zeugen und der Einsatz des Polizeihubschraubers führten in der Nacht auf Sonntag, 19. Januar, zur Festnahme des mutmaßlichen Täters. Ein Zeuge alarmierte die Polizei kurz nach 1 Uhr über einen Einbruch in ein Geschäft in der Fritz-Henkel-Straße. Der junge Mann flüchtete zu Fuß, sprang in die Lahn und versteckte sich anschließend in einer Kleingartenanlage. Im Rahmen der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der den Flüchtenden gegen 2.50 Uhr lokalisieren konnte. Der im Hinterland wohnende Mann ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Bei den Fahndungsmaßnahmen waren mehrere Streifen im Einsatz. Der polizeibekannte Tatverdächtige räumte den Tatvorwurf ein wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung wieder entlassen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell