Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Corsa kracht ins Heck - Zeugen gesucht;Geschädigter nach Unfall gesucht;Einbruch in Schule;Verkehrskontrollen in Wetter und Wehrda;Wieder Blutentnahmen nach positivem Drogenvortest;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Corsa kracht ins Heck - Zeugen gesucht

Marburg: Nach einem Unfall am Freitag, 17. Januar, 7.45 Uhr, in der Zeppelinstraße, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Konrad-Adenauer-Brücke an der Einmündung zur Abfahrt Südbahnhof. Eine Toyota-Fahrerin, die auf der rechten von zwei möglichen Fahrspuren in Richtung Innenstadt stand, fuhr nach dem Umschalten der Ampel langsam an. Ihren Angaben zufolge krachte die dahinterstehende Fahrerin eines dunklen Kleinwagens in das Heck des Toyotas. Durch Gesten wurde vereinbart, an der nächsten Bushaltebucht zu stoppen. Die Unbekannte fuhr allerdings einfach in Richtung Innenstadt weiter. Nach den Ermittlungen der Polizei handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grauen Opel Corsa. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte reger Fahrzeugverkehr. Daher müssen andere Autofahrer den Vorfall beobachtet haben. Zeugen, die nähere Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Geschädigter nach Unfall gesucht

Niederweimar: Bereits am Montag, 30. Dezember, zwischen 17 und 17.30 Uhr, fuhr ein Corsa-Fahrer in der "Alte Bahnhofstraße" beim Rückwärtsfahren gegen die Beifahrertür eines Pkws und verursachte wahrscheinlich nur einen geringen Schaden. Der Vorfall ereignete sich gegenüber der Postfiliale. Der geschädigte Autofahrer konnte bisher nicht ermittelt werden. Bei dem betroffenen Fahrzeug könnte es sich um einen roten Toyota oder einen blauen Kleinwagen handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Einbruch in Schule

Marburg: Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag, 17. Januar, 17.30 Uhr und Samstag, 18. Januar, 6.30 Uhr, Zugang in eine Schule in der Sybelstraße. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die Täter etwas erbeuteten. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Verkehrskontrollen in Wetter und Wehrda

Am Freitag, 17. Januar, führte die Polizei tagsüber Verkehrskontrollen in Wetter und Wehrda durch. Insgesamt überprüften die Ordnungshüter 43 Fahrzeuge und 51 Personen. Dabei mussten die Ordnungshüter 22 Barverwarnungen aussprechen. Für sieben Autofahrer wird ein Bußgeld fällig, da sie während der Fahrt mit dem Handy hantierten. Sechs weitere bekommen demnächst Post, da sie ohne Gurt unterwegs waren.

Wieder Blutentnahmen nach positivem Drogenvortest

Marburg, Stadtallendorf und Neustadt: Obwohl die Polizei "gebetsmühlenartig" auf die Gefahren von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr und die damit verbundenen Kontrollen hinweist, scheinen die Appelle nicht überall anzukommen. Am Wochenende mussten erneut einige Autofahrer nach einem positiven Drogenvortest zur Blutentnahme. Am Freitag, Samstag und Sonntagmorgen, traf es gleich drei Autofahrer in der Innenstadt von Stadtallendorf. Einer der Fahrer war zudem alkoholisiert. Nebenbei zogen die Beamten bereits am Freitagvormittag, 17. Januar, einen 35-Jährigen in Neustadt aus dem Verkehr. Der Mann hatte keine Drogen im Blut, war aber mit einem gefälschten Führerschein unterwegs. Weitere positive Drogenvortests erfolgten am Wochenende in der Marburger Innenstadt. Dort mussten ebenfalls drei Autofahrer zur Blutprobe. Alle Ertappten durften die Polizeiwache anschließend zu Fuß wieder verlassen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell