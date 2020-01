Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Abfall entsorgt - Zeugen gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Abfall entsorgt - Zeugen gesucht

Marburg-Wehrda: Nach dem illegalen Entsorgen von Abfällen hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen. Der Vorfall wurde bereits am Montagmittag, 30. Dezember, von einem Zeugen gemeldet. Der Unbekannte war vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug unterwegs und legte die Abfälle an einem Ufer im nördlichen Bereich des Lahnbogens in Wehrda ab. Unter dem Müll befinden sich Brandrückstände, Asbestzementschutt, künstliche Mineralwolle, Kunststoffe, Fliesen und Leuchtstoffröhren. Zeugen, die nähere Angaben machen können, setzen sich bitte mit dem Sachbearbeiter für Umweltdelikte bei der Marburger Polizei, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell