POL-MA: Mannheim

Luzenberg

Fahrer und Beifahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Vermutlich war nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkoholbeeinfluussung die Ursache für einen Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in der Luzenbergstraße. Gegen 04.00 Uhr kam der 19-jährige Fahrer eines Alfa Romeo auf Höhe der Spiegelstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast. Während sich der 19-jährige schwer verletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde sein 18-jähriger Beifahrer eingeklemmt. Nachdem er von der Feuerwehr befreit wurde, kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der PKW wurde abgeschleppt. Es entstand Totalschaden.

