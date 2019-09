Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Enkeltrick

Betrüger gibt sich als Neffe aus und erbeutet hohen Geldbetrag

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (04. September 2019) wurde ein 76-Jähriger aus Kranenburg Opfer eines Betrügers, der sich am Telefon als sein Neffe ausgab. Der Unbekannte erzählte von einer Eigentumswohnung, die er kaufen wollte. Angeblich hätte eine Überweisung des Kaufpreises nicht den Empfänger erreicht, weshalb er nun Bargeld benötigte. Der 76-Jährige willigte ein, ihm mit einer Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich auszuhelfen und fuhr zur Bank, um das Geld abzuheben. Anschließend fragte der vermeintliche Neffe am Telefon, ob sich der 76-Jährige mit einem Buchhalter in Nütterden an einer Gaststätte treffen könne, um das Geld an diesen zu übergeben. Inzwischen sei auch die fehlgeleitete Überweisung wieder zurücküberwiesen worden, so dass er ihm wiederum die geliehene Summe per Blitzüberweisung direkt zurückzahlen könnte. Anschließend meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Bank des Seniors, um ihm telefonisch den Eingang der Sofortüberweisung zu bestätigen. In Nütterden angekommen, traf der 76-Jährige auf einen Mann, der den Aliasnamen "Sven Müller" nannte und das Geld entgegennahm. Nach der Übergabe kehrte der Senior nach Hause zurück. Dort erhielt er einen weiteren Anruf seines angeblichen Neffen, der angab, dass er in etwa zwei Stunden mit einer Überweisungsquittung bei ihm vorbeikommen würde. Der Besuch fand jedoch nicht statt. Der 76-Jährige sah später auf einem Kontoauszug, dass die versprochene Rückzahlung per Blitzüberweisung nicht auf seinem Konto verbucht war. Daraufhin informierte er die Polizei und erstattete Anzeige.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, z.B. oft ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie ihn zurück! - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. (cs)

