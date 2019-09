Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Herongen- Diebstahl von Gasflaschen/ Täter brechen Container auf

Straelen-Herongen (ots)

Am Mittwoch (04. September 2019) gegen 04.30 Uhr entwendeten unbekannten Täter Gasflaschen. Die Gasflaschen lagerten in einem Container, der auf einem Tankstellengelände an der Louisenburger Straße steht. Die Täter öffneten den Container gewaltsam und flüchteten mit den teils vollen Gasflaschen in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

