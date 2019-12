Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 36-Jährige randaliert nach Warendiebstahl in Drogeriemarkt

Mannheim (ots)

Eine 36-jährige Frau wurde am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, in einem Drogeriemarkt im Quadrat E1 beim Diebstahl ertappt. Die Frau hatte aus der Auslage mehrere Waren an sich genommen und wollte dann ohne zu bezahlen den Kassenbereich passieren. Sie wurde dabei allerdings von einem Ladendetektiv erwischt und musste diesen mit in die Büroräume begleiten. Die Diebin fing daraufhin an zu randalieren, bis Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt hinzukamen und die Renitente mit aufs Revier nahmen. Auf dem Weg dorthin beleidigte die 36-Jährige die Beamten mit Wörtern der Gossensprache und trat einer Polizistin gegen das Knie. Diese wurde aber glücklicherweise nicht verletzt. Bei der Durchsuchung wurden in der Tasche der Frau noch weitere Kosmetikprodukte, zwei neuwertige Damenschuhe und mehrere Rezepte aufgefunden, die augenscheinlich gefälscht waren. Gegen die 36-Jährige wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell