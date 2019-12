Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Polizeieinsatz wegen Drohung gegen Moschee in der Mannheimer Innenstadt; Gebäude überprüft; keine Gefährdung festgestellt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen, dem 5. Dezember 2019, ging bei einer Moschee in der Mannheimer Innenstadt eine Bombendrohung ein. Die sofort verständigte Polizei war mit starken Kräften vor Ort und räumte das Gebäude. Hierbei wurden noch 18 Personen in den Räumlichkeiten der Moschee angetroffen. Die Polizei hat das Gebäude unter Einsatz eines Sprengstoffspürhundes durchsucht. Dabei konnten keine Besonderheiten festgestellt werden. Die Moschee ist zwischenzeitlich wieder für Besucher geöffnet. Die Polizei ist zum Schutz der Besucherinnen und Besucher weiterhin vor Ort.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen der Bedrohung durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

