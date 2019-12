Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pkw und Lkw (Pressemeldung 2)

BAB6/Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kurz vor 12 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/ Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim in Verkehrsunfall.

Gegen 13.30 Uhr konnten alle Fahrbahnen in Fahrtrichtung Mannheim wieder freigegeben werden.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Kleinwagen, der Marke Skoda des 63-jährigen Unfallverursachers wurde totalbeschädigt.

