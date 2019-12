Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 60-jähriger Fußgänger nach Unfall im Krankenhaus verstorben - Polizei sucht Zeugen - Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 60-jähriger Mann, der am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr in der Unteren Hauptstraße gestürzt und dem ein vorbeifahrender 68-jährigen Peugeot-Fahrer über Unterschenkel fuhr, ist am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr in einem Heidelberger Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Angehörigen wurden informiert. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei in Mannheim übernommen. Zeugen, die den Unfall bemerkt habe und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4045 zu melden.

Pressemeldung vom 04.12.2019 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4458599)

