POL-DN: Nach Wechseltrick in die Kasse gegriffen

Niederzier (ots)

Zwei unbekannte Täter suchten am Samstagnachmittag ein Geschäft in Oberzier auf. Nach dem Kauf eines Artikels griff einer der beiden zu und bediente sich am Bargeldbestand der Kasse.

Zwei seriös wirkende Männer betraten gegen 15:35 Uhr das Ladenlokal an der Kirchstraße. Nachdem einer der beiden einen Artikel bezahlt hatte, äußerte er das Anliegen, einen weiteren Geldschein zu wechseln. Als die Ladenbesitzerin diesem Wunsch nachkam, griff der Kunde in die Kasse und entnahm Bargeld. Die Ladeninhaberin versuchte, dem Täter das Scheingeld zu entreißen, konnte jedoch nur einen Teilbetrag zurück erlangen. Der Dieb und sein Mittäter, der während des Geschehens den ebenfalls anwesenden Geschäftsinhaber ablenkte, verließen anschließend das Gebäude und bestiegen einen Pkw, mit dem sie in Richtung Huchem-Stammeln davon fuhren. Die weitere Fahrt führte die Täter an der Anschlussstelle Düren auf die BAB 4 in Fahrtrichtung Köln. Der Geschädigte verfolgte die Flüchtenden in seinem eigenen Fahrzeug, konnte deren Fahrt jedoch nicht stoppen.

Die Polizei hat Spuren der Täter gesichert, die nun einer Auswertung bedürfen. Bei dem genutzten Auto handelte es sich um einen VW Polo in der Farbe Türkis mit niederländischen Kennzeichen. Beide Täter hatten dunkle Haare und dunklere Hautfarbe. Sie waren bekleidet mit schwarzen Anzügen und erweckten ein gepflegtes Erscheinungsbild. Während einer von ihnen etwa 25 bis 35 Jahre alt war, wird das Alter seines Mittäters auf circa 50 Jahre geschätzt.

Hinweise auf die Personen oder das Fahrzeug werden an die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

