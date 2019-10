Polizei Düren

POL-DN: Frontal mit dem Gegenverkehr kollidiert

Hürtgenwald (ots)

Fünf Schwerverletzte und zwei zerstörte Pkw sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes auf der L 11 in Kleinhau.

Am frühen Samstagnachmittag, gegen 14:20 Uhr befuhr ein 66 Jahre alter Mann aus Hürtgenwald mit seinem Pkw die L 11 aus Richtung Kleinhau/B399 kommend in Fahrtrichtung Brandenberg. Kurz vor dem Ortsausgang geriet er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit dem Pkw eines 54-Jährigen aus Düren, welcher die L 11 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Hierdurch wurden alle vier Insassen, darunter auch ein 15 Monate altes Kleinkind, im Fahrzeug des Hürtgenwalders schwer verletzt. Der 54jährige Dürener erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Alle am Unfall Beteiligten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkw entsand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 11 komplett gesperrt.

