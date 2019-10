Polizei Düren

POL-DN: Dachgeschossbrand nach Sanierungsarbeiten

Düren (ots)

Am 11.10.2019 kam es auf der Arnoldsweilerstraße zu einem Dachgeschossbrand in einem derzeitig unbewohnten Mehrfamilienwohnhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet bei Fassadenarbeiten die Isolation des Daches in Brand. Da eigene Löschversuche seitens der mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten Firma scheiterten, rückte die Feuerwehr Düren aus. Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise kamen keine Personen durch das Feuer zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

