POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorrad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch 20.50 Uhr haben unbekannte Täter ein vor einem Haus in der Karlsruher Straße abgestelltes Motorrad entwendet. An der Suzuki GSX 1000 war zum Tatzeitpunkt das amtliche Saisonkennzeichen LB - GX 91 angebracht. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung nach dem gestohlenen Kraftrad aus. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier in Hockenheim zu melden.

