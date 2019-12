Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: In Kurve in Gegenverkehr geraten und mit Pannenfahrzeug kollidiert - 21-Jähriger leicht verletzt - Sachschaden ca. 18.000 Euro

Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch kurz vor 12 Uhr auf der Ravensburger Straße, wurde ein 21-jährer Fahrer eines VW-Golf leicht verletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden. Der 21-Jährige war in Richtung Baiertal unterwegs, als er in der Rechtskurve in Höhe der Kirchstraße auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen ein entgegenkommendes Lkw-Pannenfahrzeug prallte. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde der 21-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.

