POL-MA: Sinsheim: Glück im Unglück für 54-jährige Sinsheimerin

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Noch glimpflich endete für eine 54-jährige Angestellte ein Unfall am Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr auf dem Gelände des Kaufland in der Martin-Luther-Straße. Ein Lkw-Fahrer übersah beim Rückwärtsfahren im Bereich der Endladezone die hinter dem Lastzug stehende Frau und erfasste diese. Die Frau stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Arbeitskollege wurde auf die am Boden liegende 54-Jährige aufmerksam, eilte sofort herbei und betreute sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach deren Erstversorgung durch den Notarzt wurde die aus Sinsheim stammende Frau in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Glücklicherweise konnte sie dieses noch am selben Tage wieder verlassen. Der 48-jährige Lkw-Fahrer sieht einer Anzeige entgegen.

