POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei Recklinghausen erwischt 49 Handysünder

Polizeipräsidium Recklinghausen

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei Recklinghausen erwischt 49 Handysünder

Recklinghausen

Wer ein Fahrzeug fährt, sollte sich auf die Fahrt konzentrieren und nicht auf das Smartphone. Jedoch gibt es immer wieder Verkehrsteilnehmer, die sich für den Blick auf das Handy entscheiden. Das zeigte sich auch bei den Schwerpunktkontrollen der Polizei Recklinghausen zum Thema "Focus on the road" in der vergangenen Woche.

Die Beamten haben 49 Personen dabei erwischt, wie sie beim Fahren ihr Handy nutzten, anstatt sich auf den Verkehr zu konzentrieren. Bei 716 kontrollierten Fahrzeugen mag die Zahl für manchen eher gering ausgefallen sein. Aber baut nur einer einen Unfall, kann das schlimme Folgen haben.

Elf Autofahrer waren zudem nicht angeschnallt. Eine Person wurde festgenommen, gegen die ein Haftbefehl bestand.

Die Polizei Recklinghausen sanktioniert Fehlverhalten im Straßenverkehr auch außerhalb von Schwerpunktkontrollen. Denn das Telefonieren oder das Verfassen von Textnachrichten während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko erheblich. Bereits beim Telefonieren ist das Gefahrenpotential der Ablenkung so hoch wie beim Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut.

Polizeipräsidium Recklinghausen

