Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Rollerfahrer rutscht auf regennasser Fahrbahn

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 06:30 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Rollerfahrer aus Bottrop auf der Osterfelder Straße. An der Einmündung zur Straße Heidenheck bremste er auf der regennassen Fahrbahn ab. Dabei kam er ins Rutschen und kollidierte mit dem Auto eines 55-Jährigen aus Bottrop. Der 38-Jährige verletzte sich schwer. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

