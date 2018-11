POL-HB: Nr.: 0726 --Discounter überfallen

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Blumenthal, Schwaneweder Straße Zeit: 09.11.2018, 13.00 Uhr

Am Freitagmittag überfiel ein unbekannter Mann einen Discounter in Bremen Blumenthal. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Der Unbekannte betrat gegen 13 Uhr das Geschäft in der Schwaneweder Straße. An der Kasse gab er vor, etwas bezahlen zu wollen. Als der 44 Jahre alte Angestellte die Kassenlade öffnete, schubste der Mann ihn beiseite und entnahm Geld aus der Kasse. Anschließend rannte er mit seiner Beute davon. Dem 44-Jährigen gelang es noch den Flüchtigen auf dem Parkplatz kurzzeitig festzuhalten. Der Räuber riss sich jedoch los und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige soll etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt und schlank gewesen sein. Bei der Tat trug er eine Jeans, einen hellblauen Pullover mit Aufschrift und ein blaues Cappy.

Die Polizei Bremen bittet mögliche Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

