Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am 28. April 2019 befuhr ein 64-jähriger Papenburger gegen 20.50 Uhr mit seinem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Strücklingen kommend in Richtung Ramsloh. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kam auf einer Insel zum Stillstand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 64-Järhige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3100 Euro.

