POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und des Südkreises vom 27.-28.04.2019

Garrel - Brand in einer Lagerhalle Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr kam es in der Kaiforter Straße in Garrel zu einem Brand in einer Lagerhalle. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet diverser Unrat auf einer Fläche von etwa 15 m² in Brand. Die örtliche Feuerwehr löschte diesen. An der Halle selber entstand kein Sachschaden. Cloppenburg - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am Sonntag, den 28.04.2019 gegen 03:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Molberger mit seinem PKW die Molberger Straße in Richtung Molbergen, als er plötzlich über einen sich auf der Fahrbahn befindlichen Standfuß einer Warnbake fuhr. Dieser wurde augenscheinlich von einem Unbekannten auf die Fahrbahn gestellt. An dem PKW entstand Sachschaden. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/1860-0 entgegen. Löningen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Samstag, den 27.04.2019 gegen 17:45 Uhr kam es in Löningen auf der Brokstreeker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 64-jähriger Löninger befuhr mit seinem PKW die Straße Am Altarm und beabsichtigte von dieser auf die Brokstreeker Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten PKW einer 44-jährigen Löningerin, die die Brokstreeker Straße aus Richtung Bunnen kommend befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin der Löningerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Molbergen - versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat mit anschließender Festnahme Am Samstag, den 27.04.2019 gegen 23:35 Uhr versuchten zwei männliche Personen einen Zigarettenautomaten in der Straße Im Pekel in Molbergen aufzubrechen. Hierbei wurden sie von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Als die Beamten kurz darauf am Tatort eintrafen, versuchten die beiden Personen zu flüchten. Einer von beiden konnte jedoch sofort gestellt werden. Der zweite wurde im Verlauf der weiteren Ermittlungen identifiziert.

