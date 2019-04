Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf- Schwerer Verkehrsunfall zwischen Sattelzug, Ackerschlepper mit Güllefass und PKW

Am Samstag, den 27.04.19, gegen 22.05 Uhr, befuhr ein spanischer Fahrzeugführer (45 Jahre) mit seinem Sattelzug in Holdorf die Straße Zum Hansa-Center, um die Umgehungsstraße/B 214 geradeaus in Richtung Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Bremen/Oldenburg zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 29-jährigen Holdorfers, der mit seinem Ackerschlepper mit Güllefass die Umgehungsstraße in Richtung Holdorf befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem das Führerhaus der Sattelzugmaschine abriss und der Fahrer schwer verletzt wurde. Der Ackerschlepper wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo dieser einen entgegenkommenden PKW eines 38-Jährigen aus Greven erfasste, der die Umgehungsstraße in Richtung Bersenbrück befuhr. In dem PKW befanden sich seine zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren. Durch die Kollision schob der Ackerschlepper den PKW in den Graben, wo dieser auf dem Dach zum Liegen kam. Der Ackerschlepper rutschte ebenfalls in den Graben. Der Fahrer im Pkw sowie die beiden mitfahrenden Kinder wurden leicht verletzt. Der Traktorfahrer erlitt augenscheinlich einen Schock. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 200.000,- Euro. Die Bergung der Fahrzeuge dauert bis in die frühen Morgenstunden.

