Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 27.04.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer+++

Saterland, Hauptstraße/Am Ostermoor Am 27.04.2019, gegen 10:28 Uhr befährt ein 74-jähriger Radfahrer den Radweg an der Hauptstraße aus Scharrel kommend. In Höhe der Einmündung Hauptstraße/Am Ostermoor will er die Straße Am Ostermoor überqueren. Die 37-jährige Pkw-Fahrerin befährt die Hauptstraße aus Sedelsberg kommend, als der wartepflichtige Fahrradfahrer unmittelbar vor ihr die Straße kreuzt. Der Radfahrer wird frontal vom Pkw erfasst und kommt auf einem Feld neben der Straße zu liegen. Sofortige Reanimationsmaßnahmen verlaufen erfolglos, der Fahrradfahrer verstirbt noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle blieb für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

