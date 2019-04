Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 26.04.-27.04.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Körperverletzung

Am Freitag, dem 26.04.2019 gegen 10:30 Uhr kam es in einer Spielothek in der Dieselstraße in Garrel zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug ein Gast der Spielothek einer Angestellten nach vorangegangenem Wortwechsel zweimal auf den Arm. Der Täter entfernte sich zwar vom Tatort, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Emstek/Bühren - Versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, dem 24.04.2019, 19:00 Uhr bis Freitag, 26.04.2019, 12:15 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass die Täter von ihrem Vorhaben Abstand nahmen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emstek unter 04473/2306 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einen Wiederholungstäter stoppte eine Streife der Polizei Cloppenburg am Freitag gegen 05:20 Uhr auf der Emsteker Straße in Cloppenburg. Der 51-jährige Führer eines Kleinkraftrades konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 09:50 Uhr setzte der Führer oder die Führerin eines Toyota Aigo auf dem Parkstreifen an der Straße Auf dem Hook in Cloppenburg zurück, um auszuparken. Dabei wurde der hinter dem Toyota geparkte VW Polo einer Garrelerin beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 1000 Euro. Der Toyota entfernte sich im Anschluss, ohne dass sich um die Schadensregulierung gekümmert wurde. Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/1860-0 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin aus Garrel an Freitag um 10:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Garrel. Die Frau befuhr die Straße An der Höhe von der Hauptstraße kommend. Eine von rechts kommende wartepflichtige 56-jährige Garrelerin beabsichtigte mit ihrem VW Passat, die Straße in Richtung Cloppenburger Straße zu überqueren. Hierbei übersah sie die 71-Jährige und kollidierte mit dem Pedelec. Dadurch stürzte die 71-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Vermutlich am Freitagvormittag beschädigte ein Verkehrsteilnehmer ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel des Lankumer Rings an der Kreuzung zur Emsteker Straße. Gemeldet wurde der Schaden gegen 13:15 Uhr durch eine Verkehrssteilnehmerin. Das blaue Verkehrszeichen mit dem "Rechts-Pfeil" wurde vermutlich überfahren und dabei umgeknickt. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag um 13:06 Uhr auf der Sevelter Straße in Cloppenburg. An der Ampelanlage beabsichtigte der 60-jährige Fahrer eines Schulbusses aus Cloppenburg zu stoppen und rutschte beim Bremsen vom Bremspedal, sodass der Bus auf einen an der Ampelanlage wartenden Citroen aus Cloppenburg auffuhr. Die 54-jährige Fahrerin des Citroen wurde hierbei leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit eines Fahrradfahres

Ein betrunkener Fahrradfahrer hat am Freitag gegen 20:09 Uhr einen Unfall auf dem Parkplatz der Johann-Comenius-Oberschule in der Leharstraße in Cloppenburg verursacht. Der 27-jährige Cloppenburger stieß aufgrund seiner Alkoholisierung mit dem Fahrrad gegen einen ihm entgegenkommenden jedoch zum Zeitpunkt des Unfalls stehenden Citroen Berlingo einer 17-jährigen Cloppenburgerin. Der Verursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch später angetroffen werden. Ihm wurden aufgrund behaupteten Nachtrunkes bei 2,18 Promille zwei Blutproben entnommen. Neben dem Unfall erwarten den Verursacher nun Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr.

Molbergen - unerlaubte Abfallentsorgung

Zum wiederholten Male musste ein Grundstücksbesitzer aus Molbergen am Mittwoch, dem 24.04.2019 feststellen, dass auf seinem Grund und Boden an der Stedingsmühler Straße 12 in Molbergen verbotenerweise Grünschnitt abgeladen wurde. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich beim illegalen Entsorgen von Grünschnitt um eine Ordnungswidrigkeit handelt, für die bis zu 1500 Euro fällig werden können. Die kommunalen Sammelstellen nehmen gegen eine geringe Gebühr den Grünschnitt entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bahnhofstraße 62

49661 Cloppenburg

04471/1860-112



Wilke, PHK - Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell