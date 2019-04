Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe -Zeugenaufruf -

Am 24.04.2019,gegen 15.00,stürzt ein männlicher Fahrradfahrer im Bereich der Dr.Niermann-Straße und der Straße "Großer Kamp West". Ein ca. 15 Jahre altes Mädchen, die zuvor den Fahrradfahrer gesehen hat,kommt diesem zur Hilfe. Da sich bereits eine weitere Zeugin vor Ort befindet setzt das Mädchen ihre Fahrt fort. Dieses Mädchen sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9316-0)

Rückfragen bitte an:



PK Friesoythe



Telefon: 04491/9316-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell