Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 25. April 2019, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.18 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Falkenrotter Straße in Vechta, mutmaßlich beim Rangieren aus einer Parklücke, einen schwarzen VW Passat. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Haustür beschädigt

Am 25. April 2019 beschädigten unbekannte Täter mit einem Stein die Hauseingangstür eines Wohnhauses an der Straße Lerchental. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Steinfeld - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 26. April 2019 wollte eine 28-jähriger Steinfelderin gegen 07.40 Uhr mit ihrem VW Golf vom Ondruper Kirchweg nach links in Richtung Lohne fahren. Zeitgleich befuhr eine 42-jährige Steinfelderin befuhr mit ihrem Opel die Lohner Straße aus Steinfeld kommend in Richtung Lohne. Die 28-Jährige übersah die 42-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 42-Jährige prallte im weiteren Verlauf gegen einen Baum und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stillstand. Die 42-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell