Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Marl/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In einem Baustellenbereich auf der Straße Markt brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag Nachmittag bis Montag Morgen einen Container auf und stahlen daraus drei 20-Liter-Kanister mit Dieselkraftstoff.

Marl

Am Montag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Sportbar auf der Hülsstraße eingebrochen waren. Die Täter brachen drei Geldspielautomaten und einen Zigarettenautomaten auf und stahlen daraus das Geld.

Unbekannte Täter brachen am Montag, in der Zeit von 11.45 bis 14 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Kirchstraße ein. Um ins Haus zu gelangen, hatten sie die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen und nahmen einen Thermomix, eine Armbanduhr und Bargeld mit.

Bottrop

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom Freitag Nachmittag bis Montag Morgen das Metalltor einer Firma auf der Weusterstraße auf und verschafften sich so Zutritt zum Firmengelände. Hier entwendeten sie etwa 40 bis 50 jeweils 50 Kilogramm schwere Edelstahlplatten, so dass davon auszugehen ist, dass der Abtransport mit Fahrzeugen erfolgte.

Am Sonntag, zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, brachen unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster auf und drangen dann in Firmenräume auf der Beckstraße ein. Hier stahlen sie ein Laptop.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

