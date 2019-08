Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burgdorf: Hausrat auf Herd verursacht Küchenbrand

Hannover (ots)

Freitagnachmittag (23.08.2019), gegen 13:30 Uhr, ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heiligenbeiler Straße zu einem Feuer in einer Küche gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass auf einem Herd stehender Hausrat das Feuer verursacht hat.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich die 71-jährige Wohnungsinhaberin und ihr 65 Jahre alter Ehemann in der Wohnung im zweiten Obergeschoss aufgehalten.

Gegen 13:30 Uhr wurden sie auf das ausgebrochene Feuer im Bereich der Küche aufmerksam, verließen die Wohnung und alarmierten die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, durch die weite Teile der Küche in Mitleidenschaft gezogen wurden. Darüber hinaus setzten sich Rauchgase an den Wänden der gesamten Wohnung ab. Sie ist aktuell nicht bewohnbar.

Nach ihren heutigen Untersuchungen gehen Brandexperten des Zentralen Kriminaldienstes Hannover von einer fahrlässigen Verursachung aus, indem der Herd in der Küche eingeschaltet worden war und dadurch darauf stehender Hausrat in Brand geriet.

Den entstandenen Schaden schätzt die Kripo auf 20 000 Euro. / schie, has

