Polizeidirektion Hannover

POL-H: Haus an der Bergstraße in Barsinghausen in Brand gesetzt

Hannover (ots)

Mutmaßlich Kinder haben in einem leerstehenden Haus an der Bergstraße am Freitagabend, 23.08.2019, gegen 18:00 Uhr, gekokelt und dadurch eine Zwischendecke in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen frühzeitig löschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Brandermittler hatte ein Zeuge das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein größeres Feuer verhindern. Am Gebäude, das derzeit renoviert wird, entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. / schie, has

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell