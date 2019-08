Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 7: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots)

An der Anschlussstelle Berkhof (Wedemark) ist es Samstagnachmittag, 24.08.2019, gegen 14:30 Uhr, zu einer Kollision zwischen zwei Pkw gekommen. Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist dabei schwer und eine 71 Jahre alte Frau leicht verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes zufolge war ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes SL 350 auf dem Hauptfahrstreifen der BAB 7 in Richtung Hamburg unterwegs. In dem Fahrzeug befand sich neben dem Fahrer noch seine Ehefrau (71). An der Anschlussstelle Berkhof wollte der Senior die Autobahn verlassen, weshalb er mit seinem Pkw auf den Verzögerungsstreifen wechselte. Dabei übersah er aus bislang unbekannter Ursache den Fiat Punto des 24-Jährigen, der sich bereits dort befand. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Fiat Punto über alle drei Fahrstreifen schleuderte und gegen die Betonschutzwand prallte. Ein Rettungswagen transportierte den schwer verletzten 24-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Beifahrerin in dem Mercedes zog sich leichte Verletzungen zu, die jedoch nicht in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme musste die BAB 7 in Richtung Norden bis etwa 17:00 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu erheblichen Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei ist bei dem Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von 7.000 Euro entstanden. /now

