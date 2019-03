Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Bei einem Schrotthandel auf der Brakerstraße sind am späten Dienstagabend mehrere Container aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter hatten bereits einen PKW-Anhänger mit Diebesgut voll geladen - unter anderem Kabel und anderer Schrott. Weil der Anhänger aber zu schwer war, ließen ihn die Täter zurück und fuhren stattdessen nur mit dem PKW davon. Ein Zeuge konnte das beobachten. Demnach fuhren drei Täter mit einem VW Touran mit BOT(troper)-Kennzeichen davon. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise.

Marl:

Auf der Straße "Hammkamp" wurde in der Nacht auf Mittwoch in eine Bäckerei eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen über die Eingangstür herein und brachen dann einen Tresor auf, aus dem sie Bargeld mitnahmen. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

Haltern am See:

Auf der Pirmasensstraße wurde am Dienstagnachmittag oder frühen Abend in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter schlugen vom Garten aus ein Fenster ein und stiegen dann ins Haus ein. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nicht. Möglicherweise wurde der oder die Einbrecher "gestört" und sind deshalb ohne Beute geflüchtet.

Herten:

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch ein Fenster auf, um in eine Schule auf der Martin-Luther-Straße einzudringen. Die Täter suchten dann in mehreren Räumen nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

