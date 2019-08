Polizei Gütersloh

POL-GT: Ehrlicher Finder gibt Tasche mit Bargeld ab

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagmorgen (06.08.) meldete sich eine 32-jährige Frau aus Österreich auf der City-Wache in Gütersloh und gab an, in einem Bus am ZOB ihre Handtasche verloren zu haben. In dieser Tasche befand sich ein unter anderem ein höherer Bargeldbetrag und eine hochwertige Uhr.

Recherchen bei dem Busunternehmen verliefen negativ.

Am Dienstagmittag erschien ein 35-jähriger Mann, wohnhaft in Gütersloh, auf der City-Wache und gab die Tasche samt vollständigem Inhalt ab.

Der 35-Jährige übergab der überglücklichen Frau ihre Wertsachen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell