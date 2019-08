Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am frühen Mittwochmorgen (07.08., 02.45 Uhr) beabsichtigte ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung an der Druffeler Straße einzudringen.

Als der Täter versuchte das Fliegennetz eines Fensters der Erdgeschosswohnung zu entfernen, wurde er durch einen Bewohner bemerkt. Daraufhin flüchtete der Mann. Er trug weiße Turnschuhe.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

