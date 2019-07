Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Bonn-Buschdorf

Bonn (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Bonn-Buschdorf bittet die Bonner Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Unbekannte nutzten am Sonntag, 21.07.2019, in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 17:30 Uhr, die Abwesenheit der Hausbewohner zur Tatausführung: Sie brachen eine Terrassentüre auf, betraten das Haus an der Aegidienstraße und durchsuchten die Zimmer nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verließen sie unbemerkt den Tatort. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 34 in Verbindung zu setzen. Rufnummer 0228/150.

