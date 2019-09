Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unbekannter verletzt Mitarbeiter eines Supermarktes mit einem Messer

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am 24.09.2019 gegen 07.50 Uhr erlitt ein 53-jähriger Mitarbeiter in einem Supermarkt des Einkaufszentrum "Mercaden" in Dorsten eine Stichverletzung. Der bisher unbekannte Täter versuchte zuvor den Verkaufsraum durch einen Notausgang zu verlassen. Der Mitarbeiter stellte ihn daraufhin zur Rede. Im Rahmen der darauffolgenden Auseinandersetzung kam es zur Verletzung des Zeugen. Der Täter flüchtete durch den Haupteingang des Supermarktes in Richtung Fußgängerbrücke über den Kanal. Für den verletzten Mitarbeiter bestand nach Auskunft der behandelnden Ärzte keine Lebensgefahr. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- ca.1,65 - 1,75 m groß - ca. 30 Jahre alt - sportliche Figur - vermutlich arabischer Herkunft - Bart um den Mundbereich

Die Person war wie folgt bekleidet:

- helle Strickmütze - dunkle Jacke / Parker - dunkle Bauchtasche - dunkle, enganliegende Hose - weiße Schuhe

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Klaver, KHK

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Dr. Hüppe, Staatsanwältin

