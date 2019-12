Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein: Opel Meriva landete im Graben - Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben ?

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mitarbeiter des Bauhofs Neidenstein verständigten am Mittwochmorgen die Polizei über einen in einem Graben der Verlängerung "Alte Schneiz" - Verbindungsweg zwischen Neidenstein und Epfenbach - festgefahrenen silbernen Opel Meriva mit Heidelberger-Kennzeichen. Diese wurden zufällig auf den Sachverhalt aufmerksam, da im Industriegebiet ein Mann mit wedelnden Armen herumlief, der wenig später auch im Wartehäuschen des Bahnhofs liegend angetroffen werden konnte. Auf Nachfrage teilte der Mann etwas verwirrt mit, sich mit seinem Auto in einem Graben festgefahren zu haben. Er bat um Hilfe bei der Bergung, konnte jedoch die konkrete Örtlichkeit nicht nennen.

Bei Eintreffen der Polizeistreife war der Mann nicht mehr vor Ort; es liegt folgende Beschreibung des Mannes vor: Ca. 20 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, kurze, dunkle Haare. Er trug eine zerrissene Hose und eine rote Jacke. Die Kleidung wies starke Verschmutzungen auf.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Sachschaden entstand in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die auf den Vorfall am Mittwochmorgen evtl. aufmerksam wurden und/oder Hinweise zum Aufenthalt der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

U. Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell