Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat abmontiert - leerer Automat später im angrenzenden Waldgebiet gefunden - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen an einer Hauswand in der Stefanstraße montierten Zigarettenautomaten. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der Automat vermutlich mit einem Fahrzeug über den Waghäuseler Weg ins angrenzende Waldgebiet gebracht und dort aufgebrochen. Ein Zeuge entdeckte am Vormittag gegen 11 Uhr etwa 150 Meter nach der Schutzhütte den Automaten und verständigte die Polizei. Der Automat wurde sichergestellt, der Bauhof der Gemeinde holte diesem ab. Der Sach- und Diebstahlsschaden wird auf insgesamt ca. 3.000 Euro beziffert. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06227/881600 beim Polizeiposten St. Leon-Rot oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, zu melden.

