Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen Autofahrer und Fußgänger - eine Person schwer verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 53-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagabend in Schwetzingen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Frau überquerte kurz vor 19 Uhr in der Bruchhäuser Straße, in Höhe der Kreuzung zum Odenwaldring an der Fußgängerampel die Fahrbahn. Sie trat bei Grünlicht auf die Fahrbahn. Allerdings schaltete die Ampel bereit wieder auf rot, als die Frau die Mitte der Fahrbahn erreicht hatte. Ein 63-jähriger Ford-Transit-Fahrer, der sich in langsamer Geschwindigkeit aus Richtung Oftersheimer Straße der Ampel näherte, übersah offenbar aufgrund der Dämmerung die auf der Fahrbahn befindliche 53-Jährige und stieß mit ihr zusammen. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine Informationen vor.

Während der Unfallaufnahme war die Bruchhäuser Straße bis kurz vor 21 Uhr gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell