POL-MA: BAB6/Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Baustellenbereich, erhebliche Verkehrsbehinderungen (Pressemeldung 1)

BAB6/Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kurz vor 12 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/ Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim in Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw und ein Pkw beteiligt sein sollen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte ein Pkw im Baustellenbereich in Höhe Dielheim, scherte vor einem Lkw zu früh wieder auf die rechte Spur ein, kollidierte mit dem Lkw, prallte gegen die rechte Leitplanke.

Rettungskräfte sind vor Ort.

Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, es bildete sich ein Stau in einer Länge von 18 km.

Die Unfallaufnahme ist im vollen Gang.

