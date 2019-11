Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 30.11.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Peine, Celler Straße, 29.11.2019, 20.45 Uhr

Eine 50-jährige Peinerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Celler Straße aus Richtung Speestraße kommend in Richtung Schwarzer Weg und wollte die Celler Straße in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes überqueren. Dabei wurde sie von einem Pkw-Fahrer übersehen, der vom Parkplatz des Einkaufsmarktes nach links in die Celler Straße in Fahrtrichtung Schwarzer Weg einfahren wollte. Die Radfahrerin stürzte aufgrund des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Peine, Hopfenstraße, 29.11.2019, 05.28 Uhr

Ein 27-jähriger Wolfsburger wollte sich mit einem Pkw VW Golf einer polizeilichen Kontrolle durch Flucht entziehen, konnte aber wenig später gestellt werden. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Wolfsburger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge nochmals ausdrücklich untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen ihn und die 48-jährige Fahrzeughalterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. wegen des Verdachts der Halterduldung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell