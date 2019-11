Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 29.11.2019 - 30.11.2019, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 29.11.19, gegen 11.55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Hagenmarkt in Gebhardshagen zu einem Verkehrsunfall. Eine 71 Jahre alte Fahrzeugführerin war mit ihrem Pkw Dacia beim Wenden auf dem Parkplatz gegen einen abgestellten Pkw VW gefahren. Die Frau hielt noch kurz an, um sich den Schaden anzusehen und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Nach einem Zeugenhinweis wurde die Unfallverursacherin an der Wohnanschrift durch eingesetzte Beamte angetroffen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1800.- EUR.

Verkehrsunfall

Am 29.11,19, gegen 21.05 Uhr, kam es an der Auffahrt von der Braunschweiger Str. zur Nord-Süd-Str. in Rtg. Am Pfingstanger zu einem Verkehrsunfall. Ein 26 Jahre alter Fahrzeugführer übersah an der Einmündung einen auf der Nord-Süd-Str. vorfahrtsberechtigt fahrenden Pkw, leitete ein Bremsmanöver ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und rutsche dabei mit seinem Pkw VW Polo gegen ein Verkehrzeichen. Durch den Aufprall wurden am Pkw die Airbags ausgelöst und das Verkehrzeichen beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von 1250.- EUR.

